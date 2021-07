Furto in un'abitazione di Airola, condannati tre giovani caudini Pene da 2 anni e 2 mesi a 3 anni e 4 mesi per un 20enne, un 25enne ed un 21enne

Condannati i tre giovani caudini che nel febbraio del 2020 erano stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio per il furto in un'abitazione ad Airola. Queste, in particolare, le pene stabilite dal giudice Lignelli: 2 anni e 2 mesi, pena sospesa, a Luigi Cuozzo (avvocato Stefano Melisi), 20 anni, di Paolisi, 3 anni e 4 mesi a Gaetano Ronga, 25 anni, di San Martino Valle Caudina, 2 anni e 3 mesi a Camango Mitrovic, 21 anni, di Cervinara.

Come si ricorderà, i tre erano stati bloccati in via Lavatoio dai militari, che avevano rinvenuto bigiotteria e attrezzatura per il giardinaggio che, secondo gli inquirenti, erano stati rubati nella casa presa di mira.