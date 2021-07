Tabellone delle udienze in Tribunale, "Benevento è all'avanguardia" Così Valter Militi, presidente della cassa forense: "Un'iniziativa che guarda soprattutto al futuro"

“Benevento è all'avanguardia con questa iniziativa che, pur se ancorata all'emergenza sanitaria, permette di guardare al futuro, incidendo sulla qualità del lavoro, sull'organizzazione”. Parola di Valter Militi (nella foto con alcuni consiglieri dell'Ordine è il terzo da destra ndr), presidente della Cassa forense, 'ospite d'onore' della cerimonia di presentazione del 'Progetto sicurezza', cofinanziato dalla Cassa, che ha consentito l'installazione in Tribunale di un tabellone attraverso il quale sarà possibile capire l'evoluzione delle udienze penali.

Un monitor al piano terra, un altro al primo piano, una “bella intuizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento – ha proseguito Militi –, che ha avuto la capacità di utilizzare nel miglior modo le risorse a disposizione, con una lungimiranza che nel nostro Paese non è sempre la regola. Spesso abbiamo i fondi ma non ne facciamo un uso produttivo, e non è questo il caso”.

Secondo Militi, “l'Ordine ha saputo operare in sinergia con il Tribunale, nella convinzione della bontà di un progetto che avrà i suoi effetti soprattutto a lunga distanza, perchè consentirà, oltre che di conoscere ogni giorno l'andamento delle udienze, di migliorare l'erogazione dei servizi, con indiscutibili benefici sulla giurisdizione”.

Al suo fianco Stefania Pavone, presidente del Consiglio dell'Ordine forense sannita, che spiega la genesi della scelta. “Abbiamo pensato di differenziarci dagli altri Ordini, che hanno prevalentemente deciso per i test sierologici, adoperando i fondi messi disposizione della Cassa per dare una risposta concreta e, visto che si va verso la digitalizzazione, moderna. In questo modo sarà possibile gestire il flusso degli avvocati e degli utenti che frequentano il Tribunale. Abbiamo lavorato come squadra, ringrazio il presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi, i magistrati interessati ed i funzionari delle cancellerie per la loro collaborazione, indispensabile alla realizzazione del progetto”.

All'appuntamento di questa mattina nella sala del Consiglio sono stati presenti la dottoressa Rinaldi, i giudici Simonetta Rotili e Serena Berruti ed i funzionari Paolo Capobianco e Mirco Francesca, per i settori penale e civile.