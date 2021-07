Nomina direttori Dipartimenti dell'ospedale San Pio, annullata la delibera L'atto in autotutela dell'Azienda ospedaliera

Un mese fa il conferimento degli incarichi di Direttore dei Dipartimenti sanitari, ora l'annullamento della delibera. L'ha deciso in autotutela, sulla scorta dei rilievi dei sindacati, l'Azienda ospedaliera San Pio, con un provvedimento pubblicato nella sezione albo petrorio del sito, nel quale viene evidenziato che “ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del citato Regolamento per il funzionamento dei Comitati di Dipartimento ex Del. 534/2020 “Il Direttore Generale nomina il Direttore di Dipartimento scegliendolo all’interno di una terna di Direttori di Unità Operative Complesse afferenti al Dipartimento proposta dal Comitato di Dipartimento”.

Da qui , pertanto, “la necessità di convocare i Comitati di Dipartimento, perché esercitino la funzione ad essi demandata dalle disposizioni prima richiamate e segnatamente l’individuazione della terna per ciascuna struttura Dipartimentale aziendale nell’ambito della quale il Direttore Generale, come previsto dall’art. 17 bis del D.Lgs 502/1992. effettuerà la scelta di sua esclusiva competenza connotata da ampi margini di discrezionalita”.

Nell'atto viene sottolineato che “la funzionalità della struttura dipartimentale è essenziale per la correttezza e l’efficacia gestionale ed organizzativa aziendale e, pertanto, le funzioni di competenza esclusiva del Comitato di Dipartimento e segnatamente l’individuazione della terna da sottoporre al Direttore Generale necessitano di una rapida attuazione e tanto per le finalità innanzi delineate”. Per questo l'annullamento in autotutela della delibera dello scorso 9 giugno.