Rione Libertà: contromano con una Bmw, si schianta contro un'auto Protagonista un 27enne, nel sangue un tasso elevato di alcol

Qualcuno, c'è da giurarci, giocherà al Lotto dopo aver individuato i numeri giusti. Quelli che stanno circolando di bocca in bocca sull'episodio accaduto nel tardo pomeriggio nella zona di via Bari, al rione Libertà. Dove un 27enne di Benevento, alla guida di una Bmw, ha imboccato contromano un tratto di strada, andandosi a schiantare contro una Opel lasciata in sosta. Nessuna conseguenza per le persone, grazie al cielo.

Sto bene, sto bene, ha detto, sceso dalla macchina, il giovane, apparso, però, non in condizoni tali da poter stare al volante. Lo hanno accertato i carabinieri con un alcol test che ha restituito un valore tre volte superiore al limite consentito. Una prima analisi, certo, ma è stata enorme la curiosità scatenata dal comportamento del 27enne, assistito dall'avvocato Antonio Leone. Tanti i cittadini che si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo, inevitabili i commenti e... la corsa a tentare la sorte.