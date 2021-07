Volumi e antico manoscritto rubati restituiti ad Arcidiocesi di Benevento - FOTO La consegna da parte dei carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli

Un antichissimo manoscritto ed alcuni volumi storici di pregio e valore culturale, rubati probabilmente dalla Pubblica Biblioteca diocesana di Benevento, istituita nel 1753 dall'allora arcivescovo Francesco Pacca, sono stati riconsegnati questo pomeriggio all'arcidiocesi di Benevento dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Napoli che hanno recuperato le opere che stavano per essere vendute su siti di e-commerce. Indagini avviato dopo la segnalazione di monsignore Mario Santo Iadanza, responsabile dei Beni culturali dell'Arcidiocesi di Benevento che ha allertato i carabinieri dopo che alcune persone avevano sottoposto alal sua attenzione alcune foto pubblicate su siti specializzati per la vendita on line. Un lungo e certosino lavoro effettuato in collaborazione tra Curia e Arma dei Carabinieri ha consentito infine di recuperare le opere all'interno di una libreria a Viterbo.

“Non sappiamo quante opere e volumi storici siano stati fatti sparire nei decenni addietro quando non c'era un inventario” ha spiegato l'arcivescovo Felice Accrocca che ha ringraziato il militari del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli arrivati a Benevento con il comandante Giampaolo Brasili.

“E' un'operazione che guardiamo con grande interesse e dai risultati importanti – ha poi aggiunto l'arcivescovo Accrocca -. Restituisce al territorio di Benevento oggetti rubati. Per fortuna i volumi e il manoscritto sono stati intercettati prima di essere venduti e sparire per sempre come spesso accade in abitazioni private. Ringraziamo di cuore l'Arma dei carabinieri che ha un Nucleo specializzato per questo tipo di operazioni”.

Ad illustrare le fasi delle indagini è stato il maggiore Brasili, comandante del Nucleo Tpc di Napoli: “L'indagine nasce dopo la segnalazione di monsignore Iadanza che ha consentito di recuperare libri antichi provenienti da 26 furti accertati e tra questi anche i volumi e il manoscritto portati via da Benevento e finiti poi sui siti specializzati nella vendita on-line”. Fondamentale dunque le segnalazioni che ai carabinieri del Nucleo per la tutela del Patrimonio Culturale arrivano sia da privati cittadini che da altri Enti come nel caso della diocesi di Benevento.