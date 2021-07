Maglie false dell'Italia sequestrate dalla Finanza a Benevento Articoli contraffatti messi in vendita in occasione della finale degli Europei di calcio

I finanzieri del Gruppo di Benevento hanno sequestrato 62 maglie di calcio dell'Italia e denunciato un commerciante ambulante per vendita di merce contraffatta. Maglie della nazionale messe in vendita lungo le strade cittadini e che , dopo un controllo effettuato dai finanzieri sono risultate false. Per questo motivo i capi d'abbigliamento sportivo sono stati sequestrati mentre per l'ambulante è scattata la denuncia.