Pistole, fucili e cartucce in una stalla: condannato Rito abbreviato per Giambattista Falzarano, 58 anni, di Moiano,

Poco meno di un anno fa era stato arrestato – era finito ai domiciliari, poi era tornato in libertà-, ora è stato condannato. Un anno, 6 mesi e 20 giorni: è la pena, sospesa, stabilita dal gup Gelsomina Palmieri al termine del rito abbreviato a carico di Giambattista Falzarano (avvocato Teresa Meccariello), 58 anni, di Moiano, l'agricoltore fermato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni e ricettazione: queste le accuse, per le quali il Pm aveva chiesto 2 anni e 8 mesi, contestate dopo il rinvenimento in una stalla attigua all'abitazione, nel luglio del 2020, di un fucile carabina marca Anschutz calibro 22 lr; una pistola calibro 22 marca Star con un caricatore inserito con 10 colpi, di cui uno in canna calibro 22.

E ancora: erano stati sequestrati anche un fucile carabina calibro 22 lr marca Marlin con relativo caricatore e cannocchiale di precisione montato sul castello; una pistola a salve marca Bruni polis 8 mm completa di caricatore priva di tappo rosso; una pistola monocolpo produzione artigianale calibro 22 Flobert perfettamente funzionante, priva di matricola e marca; cinque coltelli, oltre 900 cartucce di vario calibro, 21 razzi da segnalazione per pistola lancia razzi con 6 cariche e un contenitore in alluminio con 222 grammi di polvere da sparo. Materiale di cui Falzarano, durante l'interrogatorio di garanzia, aveva disconosciuto la proprietà, sostenendo che le armi non erano sue.