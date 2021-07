Protestano i detenuti della sezione alta sicurezza del carcere di Benevento A darne notizia è il coordinatore nazionale del Si.N.A.P.Pe Fernando Mastrocinque

“Sono usciti dalle camere di pernotto per fruire della socialità alle ore 20 di ieri 12 luglio e al momento di rientrare in cella circa 90 detenuti del circuito Alta Sicurezza si sono rifiutati di farvi rientro”. A dare notizia della protesta in corso nel carcere di contrada Capodimonte a Benevento è stato il coordinatore nazionale del Si.N.A.P.Pe, Fernando Mastrocinque che commenta l’accaduto: “La storia ci ha consegnato un lungo elenco di momenti di tensione nei penitenziari che si registrano con maggiore intensità nei mesi più caldi dell’anno, quando pare aumentare l’insofferenza alle regole della quotidianità penitenziaria. Non fa eccezione il carcere di Benevento, ove da oltre 12 ore i detenuti del secondo piano, tutti appartenenti al circuito Alta sicurezza hanno ritenuto di non fare rientro in camera dopo la socialità.

Molteplici – spiega ancora l'esponente nazionale del Sinappe - le ragioni poste alla base della protesta, tesi al miglioramento delle condizioni detentive. Al personale del turno notturno è stato anticipato l’inizio del turno”.

Secondo il sindacato degli agenti della polizia penitenziaria, “la protesta di Benevento giunge a poco tempo di distanza da quella che si è registrata a Firenze Sollicciano durante il fine settimana: una circostanza che preoccupa non poco gli addetti ai lavori: l’emulazione rischia di portare nuovamente a catene di proteste che possono sfociare in qualcosa di molto più difficile da contenere, come accaduto nella primavera del 2020” – ha concluso Mastrocinque - l’Amministrazione tutta, insieme alla politica, si facciano carico della questione e si intervenga per la definizione di un sistema penitenziario che consenta il rispetto di tutti i principi costituzionali, nessuno escluso (anche quelli riferiti ai lavoratori, di cui però nessuno parla)”.