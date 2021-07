Furto al con Audi A6, proprietario denunciato per favoreggiamento Le indagini dei carabinieri di San Bartolomeo in Galdo avviate dopo il colpo

I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale Compagnia, hanno denunciato un 63enne del casertano per favoreggiamento personale. Si tratta del proprietario dell'Audi A6 utilizzata dai malviventi per arrivare sul posto e per la fuga. Auto di cui l'indagato non aveva mai denunciato il furto o effettuato il passaggio di proprietà.

Le indagini erano state avviate nel novembre scorso, immediatamente dopo il recupero ed il sequestro di un’auto Audi A6 berlina di colore nero, con numero di telaio abraso e con targhe rubate in provincia di Chieti, che era stata utilizzata compiere un furto presso il supermercato “Conad” della zona industriale di San Bartolomeo in Galdo.

In quell’occasione i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo, intervenuti immediatamente su segnalazione telefonica del proprietario del supermarket, avevano intercettato ed inseguito l’automobile, costringendo i malfattori ad una rocambolesca fuga per poi abbandonarla e far perdere le loro tracce.

Le indagini, infatti, condotte anche mediante la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona e suffragate dai rilievi tecnici effettuati dal personale specializzato del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, hanno permesso di individuare il 63enne.