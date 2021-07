Soldi delle giocate non versati, assolto un 56enne di San Giorgio del Sannio La sentenza per Baldassarre Marotta, imputato di peculato e appropriazione indebita

Assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del Tribunale al termine del processo a carico di Baldassarre Marotta (avvocato Vincenzo Sguera), 56 anni, di San Giorgio del Sannio, imputato di peculato ed appropriazione indebita, per il quale il Pm aveva chiesto la condanna a 6 anni.

I fatti andavano dal gennaio 2015 al febbraio 2016, Marotta era stato chiamato in causa come amministratore unico della 'Lady games srl', con sede legale ad Ariano Irpino, ed incaricato di un pubblico servizio: “gestore e terzo incaricato della raccolta di somme puntate tramite apparecchi per il gioco lecito”.

Secondo gli inquirenti, invece di versare i relativi corrispettivi al concessionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, “ovvero alla Codere network, che a sua volta corrisponde l'importo dovuto ai Monopoli”, se ne sarebbe appropriato. In ballo la somma di 36mila e passa euro, “7mila a titolo di tasse, il resto a titolo di mancato versamento”. L'altro addebito è invece relativo alla presunta appropriazione di due punti di accesso necessari per il collegamento e del materiale necessario.