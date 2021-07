Concorsi forze dell'ordine: dopo 13 mesi un carabiniere non più agli arresti Divieto di dimora nel Sannio per Vito Russo, 40 anni, di Benevento, già a giudizio

Non è più agli arresti domiciliari, ai quali si trovava da tredici mesi, ma non può dimorare nel Lazio. E' quanto disposto dal Tribunale, dinanzi al quale è a processo – prossima udienza il 14 settembre – ,per Vito Russo (avvocati Vincenzo Sguera e Francesca Golia), 40 anni, di Benevento, carabiniere in forza a Roma.

Si tratta di una delle otto persone che il 12 giugno del 2020 erano rimaste coinvolte nell'indagine del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e della guardia di finanza sui concorsi per le forze dell'ordine, sfociata nel giudizio immediato a carico di cinque imputati ancora sottoposti a misura: tra loro, come detto, Russo.