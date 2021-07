Tentano 'cavallo di ritorno': due condanne ed un'assoluzione Pene per Antonio Greco, 37 anni e Giovanni Greco, 311 anni. Assolto Vincenzo De Rosa, 37 anni

Erano accusati di tentata estorsione; due sono stati condannati, un terzo assolto. E' quanto deciso dal Tribunale, che ha inflitto 1 anno e 8 mesi ad Antonio Greco, 37 anni, e 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, a Giovanni Greco, 31 anni, assolvendo, per non aver commesso il fatto, Vincenzo De Rosa, 37 anni, tutti di Telese. Il pm Maria Colucci aveva chiesto 4 anni e 6 mesi per Antonio Greco, 3 anni per Giovanni Greco e l'assoluzione di De Rosa.

Difesi dall'avvocato Antonio Leone, i tre erano stati chiamati in causa da una indagine su fatti che si sarebbero svolti a Solopaca tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio del 2017. Quando, secondo gli inquirenti, avrebbero prospettato alla vittima di un furto la possibilità di riavere l'irrigatore che gli era stato rubato in cambio di 400 euro.

Un bene di cui avrebbe perso la disponibilità se non avesse pagato. Il passo successivo era stato un appuntamento presso la stazione ferroviaria, dove il malcapitato aveva rifiutato qualsiasi esborso dopo essersi accorto che l'apparecchiatura che gli era stata mostrata era priva di augello.

Lo stesso De Rosa, poi, in precedenza aveva ottenuto dal Riesame il dissequestro di 4650 euro che gli erano stati portati via durante una perquisizione antidroga.