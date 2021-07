"Alessandra è prigioniera del coma, aiutiamola a risvegliarsi" Gli appelli della madre della 35enne imprenditrice di Telese, vittima di un incidente ad Ibiza

Sono messaggi carichi di amore e speranza quelli che continua a scrivere su facebook la mamma di Alessandra, la 35enne imprenditrice di Telese Terme che da un mese continua la sua battaglia per la vita dopo essere rimasta vittima di un incidente ad Ibiza, dove era in vacanza. Da alcuni giorni Alessandra è tornata in Italia, è in coma.

“Con le vostre preghiere la mia amata figlia Alessandra è riuscita a tornare in Italia, ora vi chiedo di pregare perché si risvegli dal coma che la tiene prigioniera…da sola sta lottando ma non ce la fa. Preghiamo preghiamo vi chiedo ancora un po’ di tempo per lei….infinite grazie”, è l'ultimo, commovente appello della madre, che non la lascia un attimo.

Alessandra stava facendo un giro in moto quando la sua esistenza era stata stravolta: l'impatto con un camion in un tunnel e l'inizio di un incubo che non vuole terminare. Un sorriso bellissimo, Alessandra è stata in queste settimane destinataria di migliaia e migliaia di post di incoraggiamenti, vergati anche da chi non la conosce. Una spinta fortissima per aiutarla a superare questa prova difficilissima, riconsegnandola ai suoi affetti ed alla vita.