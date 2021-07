"Ti aiuto nei compiti": le fa vedere un video, poi abusa di lei. Ai domiciliari Condannato a 6 anni, un 73enne di Airola ha lasciato il carcere

Pochi giorni fa era finito in carcere per scontare una pena di 6 anni, ma il giudice di Sorveglianza, anche alla luce di alcuni problemi di salute, gli ha concesso i domiciliari. Destinatario della decisione, un 73enne di Airola, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci, che il Tribunale di Benevento, nel marzo del 2016, aveva condannato a 8 anni -uno in meno di quelli chiesti dal pm Marcello Pizzillo – per violenza sessuale ai danni di una bimba. Per lui anche il pagamento di una provvisionale di 30mila euro ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, rappresentata dagli avvocati Francesco Perone e Domenico Mauro. In appello, poi, la pena era stata ridotta e fissata, come detto, a 6 anni.

I fatti risalgono al periodo 2007-2008, quando la bambina, di nazionalità straniera, aveva 6 anni, ma le indagini erano partite nel 2011. Secondo gli inquirenti, lui si era offerto di aiutare la piccola a fare i compiti, i genitori lo avevano ringraziato calorosamente. Un bel gesto di amicizia, si erano detti.

La bimba aveva cominciato a frequentare la sua abitazione, lui si era mostrato molto premuroso. Al punto da riuscire ad ottenere una stanza nella quale restare solo con lei, in modo che potesse studiare senza disturbi. E' qui che l'uomo avrebbe approfittato della minore: prima le avrebbe mostrato un video, poi le avrebbe riservato attenzioni pesantissime, costringendola a rapporti oralie cercando di abusare completamente di lei.

Una situazione di cui i genitori erano venuti a conoscenza quando la bimba, guardando in tv un programma sulle malattie che si trasmettono per via sessuale, aveva temuto di poterne essere affetta. Il papà e la mamma le avevano chiesto il motivo, e solo allora lei aveva raccontato ciò che le era capitato.