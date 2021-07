Raid in una villa a San Giorgio del Sannio, ferito un imprenditore Momenti di paura nella tarda serata di ieri per la tentata rapina compiuta da due banditi

Ha scoperto due ladri nella sua abitazione ed è stato colpito violentemente al torace. Serata da incubo, quella di ieri, vissuta da un imprenditore di San Giorgio del Sannio che si è trovato a fare i conti con due malviventi che erano riusciti ad entrare nella sua villa.

È accaduto a San Giorgio del Sannio intorno alle 23 di ieri sera. L'uomo era nell'abitazione a guardare la tv quando la sua attenzione è stata richiamata da un rumore che evidentemente lo ha insospettito. È stato a quel punto che ha deciso di alzarsi e di fare un giro per controllare. All'improvviso ha però incrociato i due banditi che lo hanno colpito e fatto rovinare a terra prima di scappare, sembra senza portare via nulla, probabilmente dall'infisso che avevano forzato ed aperto per entrare. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento, e l'ambulanza del 118 che ha poi trasportato il malcapitato in ospedale, dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti e giudicato guaribile con una prognosi di venti giorni.

Torna nel Sannio l'allarme per i raid all'interno delle abitazioni. L'altra notte colpo in una casa all frazione Cucciano di San Martino Sannita, ieri sera la rapina a San Giorgio.

Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover cercare di identificare gli autori della tentata rapina. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.