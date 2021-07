Incendio appiccato all’esterno di un pub a Telese Terme Danni alla struttura. Il fuoco ha anche distrutto tovaglie zerbino e altro materiale

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell'incendio appiccato all'alba di oggi dinanzi ad un pub in via San Giovanni a Telese Terme. L'allarme è scattato intorno alle 5 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme divampate davanti all'ingresso del ristorante.

Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Telese Terme, dopo aver raggiunto la zona, gli autori del gesto, hanno versato del liquido infiammabile all'ingresso del pub ed hanno innescato l'incendio. Il fuoco ha divorato alcuni sacchi pieni di tovaglie ed altro materiale in stoffa destinato alla lavanderia che i gestori del locale avevano lasciato all'esterno per il prelievo. Il rogo ha anche annerito l'ingresso del pub e distrutto uno zerbino all'interno, danneggiando una parete. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese terme, e gli agenti della volante del locale commissariato. La stessa struttura, già un anno fa, era stata al centro di un episodio simile con un incendio appiccato sul retro del pub.

Per l'episodio attuale i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona.