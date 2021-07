Ceppaloni, vasto incendio nella zona del castello Il rogo è divampato nelle prime ore del pomeriggio. A lavoro i Vigili del Fuoco

Paura, nel primo pomeriggio, nel Sannio per un vasto incendio che si è sviluppato a Ceppaloni. Le fiamme sono divampate nelle campagne tra località Manni e via Cretazzo, a pochi metri dal Castello, intorno alle 15. Il rogo ha interessato diverse zone. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalle autorità sul posto. I caschi rossi si stanno adoperando per domare l'incendio anche con l'utilizzo di un elicottero. Sul posto a coadiuvare le operazioni anche la Squadra Provinciale Aib, per lo spegnimento degli incendi boschivi.