Continuano gli incendi nel Sannio, numerosi gli interventi per spegnere i roghi Vadto incendio alla località San Giovanni di Apollosa

Sono numerosi gli interventi effettuati dal Servizio Antincendio Boschivo della Provincia di Benevento negli ultimi giorni.

Il servizio Aib, delegato dalla Regione Campania, che viene coordinato nel dispiegamento sul territorio dalla Centrale Operativa Territoriale della Regione Campania e dalla Centrale nazionale del 1515, interviene spesso a supporto dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della stessa Regione Campania che ha proprie squadre d’intervento.

L’evento recente più devastante, sotto il profilo del danno al patrimonio forestale, è stato quello verificatosi nella giornata di domenica: per circa 7 ore l’Aib della Provincia di Benevento è intervenuta contro il fuoco in località San Giovanni di Apollosa unitamente alle squadre della Regione Campania e dei Vigili del Fuoco, e con il supporto di due elicotteri dell’anticiendio. Sono andati in fumo 10 ettari di bosco, di cui 6 incolti.