Pensionato trovato morto al rione Libertà di Benevento, è giallo Non si esclude l'ipotesi che l'anziano possa essersi suicidato. indagano i carabinieri

Dramma al rione Libertà di Benevento per un 83enne trovato morto all'interno della sua abitazione. La scoperta questa mattina in via Napoli. A far scattare l'allarme una congiunta che si è resa conto dell'accaduto. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento e della Stazioneche hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini che dovranno ora stabilire le cause della morte del pensionato dopo aver ascoltato la persona che ha ritrovato il corpo senza vita. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di un suicidio.

IN AGGIORNAMENTO