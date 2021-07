Addio alla cancelliera Lia Longo, una vita tra Tribunale e Procura Si è spenta all'età di 68 anni. Domani pomeriggio i funerali

Meno di un anno e mezzo fa era andata in pensione dopo una vita trascorsa tra Tribunale e Procura. Era molta stimata e benvoluta la cancelliera Lia Longo, che oggi è deceduta all'età 68 anni, gettando nello sconforto quanti le volevano bene.

Il giorno in cui – il 18 febbraio del 2020 – aveva salutato magistrati e colleghi era apparsa molto emozionata (nella foto). Le erano state riservate parole di grande apprezzamento pronunciate con il rispetto dovuto ad una persona molto conosciuta dai frequentatori del Palazzo di giustizia di Benevento. Apprezzata per l'impegno, la serietà la professionalità con la quale per quarant'anni aveva svolto il suo lavoro in Tribunale, presso la Pretura circondariale, e in Procura: per lungo tempo al fianco del sostituto Marcella Pizzillo, nell'ultimo periodo del pm Maria Dolores De Gaudio.

“Zia Lina una di noi”, le avevano scritto in quella occasione, riempiendole il cuore di gioia. Ora, invece, è solo dolore, quello che provano il marito Giuseppe Riccio, anch'egli cancelliere, il figlio Fabrizio, i parenti e gli amici della coppia. Enorme il cordoglio per la sua scomparsa, numerose le reazioni.

Domani pomeriggio, alle 17, nella chiesa di Maria Santissima Assunta a Fragneto Labate, l'ultimo saluto. Addio, cancelliera Lia Longo.