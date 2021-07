Benevento. Colpi di pistola al rione Capodimonte, paura per i residenti E' accaduto nella serata di ieri in via Ciletti, a pochi passi dalla chiesa San Giuseppe Moscati

Momenti di paura ieri sera per i residenti del rione Capodimonte costretti a fare i conti con una persona che arrivata in via Ciletti ha estratto una persona ed ha esploso alcuni colpi di pistola, verosimilmente in aria. I proiettili non hanno per fortuna colpito nessuno ma la paura è stata tanta anche per le persone che si trovavano lungo via Ciletti o affacciate alle finestre per via del gran caldo.

Il grave episodio è accaduto intorno dopo le 21. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, probabilmente a bordo di un'auto ha raggiunto la zona alle spalle della chiesa di San Giuseppe Moscati ed ha premuto il grilletto più volte. Ii botti hanno ovviamente richiamato l'attenzione delle persone residenti nella zona che hanno fatto scattare immediatamente l'allarme.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica che per alcune ore hanno effettuato i rilievi e sopralluoghi durante i quali sarebbero stati repertati elementi utili alle indagini. I poliziotti avrebbero infatti ritrovato un bossolo.

Resta ora da capire chi e perchè abbia sparato tra le case e gli svincoli del popoloso quartiere di Benevento. Tra le ipotesi investigative anche un'intimidazione visto che, fortunatamente, sembra che gli spari non fossero indirizzati verso qualcuno o qualcosa. Ipotesi ovviamente ora al vaglio dei poliziotti.

L'episodio di ieri sera segue un altro registrato alciune settimane fa al rione Libertà. In quel caso ad essere centrato da un proiettile era invece stato il portone di un'abitazione. Una probabile intimidazione sulla quale sono ora in corso le indagini da parte delle froze dell'ordine.