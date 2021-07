Autista pullman di linea aggredito da passeggero, la denuncia della Filt Cgil E' accaduto al Terminal. Anzalone: "Ora basta servono più controlli nei terminale e stazioni"

Una testata che gli ha procurato un'ecchimosi all'occhio. Un'aggressione scatenata solo per aver richiamato un passeggero che si era rifiutato di mostrare il titolo di viaggio. Vittima dell'episodio è un autista di una società di autolinee che effettua i collegamenti con i paesi della Vitulanese e Telesina con Benevento. A denunciare e condannare fermamente l'episodio è la Filt Cgil di Benevento con una nota a firma del segretario provinciale, Giuseppe Anzalone.

“Vogliamo esprimere la massima vicinanza al collega Michele, dipendente di un'autolinea e denunciare l’ultimo grave episodio di aggressione che si è verificato lunedì nei pressi del Terminal di Benevento. Il fenomeno ormai è ampiamente noto – ha rimarcato Anzalone - e si è accentuato nel contesto pandemico in virtù del fatto che i Decreti Governativi e le Ordinanze regionali hanno giustamente introdotto l’obbligo per i pendolari di munirsi delle mascherine e preventivamente del titolo di viaggio, non essendo più possibile effettuare la bigliettazione a bordo. Non tutti i viaggiatori, però, hanno evidentemente compreso le nuove regole, in quanto le reazioni di chi viene sorpreso senza il regolare biglietto o dispositivo di protezione, risultano molto spesso scomposte e imprevedibili”.

Secondo l'esponente della Cgil di Benevento e Avellino “È del tutto evidente che sul tema della sicurezza, si stanno purtroppo registrando gravi e inaccettabili lacune e non è più ammissibile che le continue segnalazioni prodotte dalle Organizzazioni Sindacali, vengano ignorante delle autorità e istituzioni che invece dovrebbero sensibilizzare e vigilare maggiormente per evitare il ripetersi di tali e pericolosi episodi. Non siamo più disposti ad accettare che un autista, un capotreno o qualsiasi altra figura che esercita il proprio dovere da lavoratore, si ritrovi nella miglior ipotesi ad essere insultato e minacciato. Chiediamo da subito alle autorità competenti di incrementare i controlli in luoghi come Terminal e Stazioni Ferroviarie, perché questa volta al collega Michele gli è andata bene, rimediando una testata e qualche pugno. Ora basta per davvero”.