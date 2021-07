Sparisce prima di un'udienza e fino all'alba, paura per un avvocato E' tornato a casa alle 5, rientrato l'allarme dato ai carabinieri

L'allarme è rientrato all'alba. Erano le 5 quando è rientrato a casa, facendo tirare un lunghissimo sospiro di sollievo a quanti erano in apprensione per le sue sorti. Protagonista della vicenda, un avvocato caudino che aveva fatto perdere le sue tracce da ieri mattina.

Si era presentato in Tribunale, atteso da una udienza civile. Alla quale non aveva però partecipato perchè, all'improvviso, si era allontanato prima che iniziasse. Si era infilato in macchina ed era andato via, lasciando di stucco i colleghi di controparte, che avevano provato a rintracciarlo. Nulla da fare, telefonino spento.

La situazione si era ulteriormente ingarbugliata perchè il professionista non era rincasato all'ora di pranzo. Inutile ogni tentativo di contattarlo. Inevitabile il timore dei familiari, cresciuto con il passare delle ore, scandite dalle ricerche nel frattempo avviate dai carabinieri. Nessun risultato, poi, all'alba, il ritorno del legale. Un allontanamento volontario, tutto risolto.