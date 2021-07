Centrale elettrica in fiamme a Benevento, vigili del fuoco in azione - FOTO Al lavoro anche i tecnici dell’Enel presso il sito di contrada Cancelleria

Numerose le telefonate giunte al 115 questa sera per un incendio che ha interessato la centrale di trasformazione Enel di contrada Cancelleria alle porte di Benevento. Dal sito si è alzata una colonna di fumo ed erano visibili le fiamme che hanno interessato evidentemente i gruppi di trasformazione. Scattato l'allarme sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco e il personale dell'Enel per cercare di coadiuvare lo spegnimento delle rogo forse provocato da un sovraccarico dovuto al caldo o a qualche malfunzionamento. Nessun pericolo per i residenti della zona allarmati pero dall'insolito incendio .



IN AGGIORNAMENTO