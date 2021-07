Bisarca carica di auto in fiamme, danni e Raccordo bloccato - FOTO È accaduto all’alba lungo il tratto Benevento - San Giorgio del Sannio. Quattro veicoli distrutti

Raccordo autostradale Benevento - San Giorgio del Sannio bloccato questa mattina a causa dell’incendio di un camion bisarca in fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 6 quando l’autista si è accorto del principio d’incendio che si era sviluppato e che aveva interessato una delle auto trasportate. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, gli agenti della Volante e della Polizia Stradale e i carabinieri. Complesse le operazioni di spegnimento. Il fuoco ha anche danneggiato delle auto sistemate sul rimorchio. A causa del pericolo provocato dalle vetture in fiamme necessaria la chiusura totale del tratto di raccordo A09 dal capoluogo sannita a San Giorgio del Sannio.



AGGIORNAMENTO

Sono quattro le auto danneggiate nel rogo. Al termine dei rilievi e della messa in sicurezza del mezzo pesante il traffico verrà riaperto per far defluire la lunga coda di veicoli che si è formata in direzione San Giorgio del Sannio.

Resta da capire cosa abbia scatenato le fiamme. Non è infatti chiaro se l'incendio sia partito da uno dei veicoli trasportati oppure dall'impianto frenante della bisarca. Per fortuna nessuna conseguenza per il camionista che inizialmente aveva tentato con un estintore in dotazione di spegnere le fiamme.