Caldo torrido e terreni incolti: incendi e paura per una famiglia - FOTO Numerosi i roghi nel Sannio. Vigili del fuoco in azione anche tra le contrade Roseto e Olivola

Sono decine gli incendi registrati nelle ultime ore. A bruciare, come accade sempre in questo periodo, sono le sterpaglie che purtroppo con il passare degli anni si impossessano di quei terreni una volta coltivati.

Vaste aree incolte che si incendiano – il più delle volte per mano umana – e le fiamme spesso finiscono anche negli uliveti o altre coltivazioni incenerendo di tutto come è capitato nei giorni scorsi ad Apice, in valle Caudina, Telesina ed altre zone nel Sannio.

Paura per una famiglia tra le contrade Roseto e Olivola per un rogo divampato ai margini della Statale 372, lungo il tratto a quattro corsie, che poi si è esteso ai terreni che costeggiano la complanare. L'incendio ha danneggiato la recinzione di un'abitazione si è anche avvicinato ad un vigneto e alla centrale elettrica di contrada Roseto. Sul posto necessario l'intervento di più squadre di vigili del fuoco e degli agenti della Volante che hanno chiuso l'arteria laterale alla superstrada per consentire ai pompieri di operare in sicurezza. Roghi anche nella zona di San Vito, Cellarulo e nella zona a confine con Pietrelcina.