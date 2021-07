Anziana rinvenuta senza vita nella sua abitazione A far scattare l’allarme sono stati alcuni congiunti preoccupati perché la pensionata non rispondeva

Dramma a Montesarchio per il ritrovamento di un'anziana signora senza vita all'interno della sua abitazione. A far scattare l'allarme sono stati i congiunti della donna che non riuscivano a contattatarla . Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della compagnia di Montesarchio. Necessario l'utilizzo dell'autoscala per raggiungere l'appartamento ed entrare attraverso un infisso . Inutile purtroppo l'intervento del 118. Per la pensionata non c'era già più niente da fare. Saranno ora gli eventuali accertamenti medici legali a stabilire le cause e la presumibile data del decesso.