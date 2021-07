Torna in azione la banda di ladri che colpiscono bar - tabacchi Colpo lungo l'Appia nel territorio di Forchia

Ladri in azione la scora notte all'interno di un bar e rivendita di tabacchi lungo l'Appia, nel territorio di Forchia. Dopo aver forzato un ingresso i malviventi sono entrati all'interno dei locali ed hanno portato via numerose stecche di sigarette e il registratore di cassa all'interno del quale erano custodite alcune decine di euro. Sul posto per un sopralluogo sono intervenuti i carabinieri.