Vasto incendio a Baselice, distrutti ettari di vegetazione Vigili del gioco al lavoro da ieri nella zona di ponte Carbonera

Un vasto incendio sta interessando da sabato pomeriggio una zona estesa nel territorio di Baselice nel Fortore. Il fuoco sta distrugfendo una vasta zona collinare boschiva in località Ponte Carbonera. Per tutta la notte i vigili del fuoco e le squadre antincendio hanno cercato di rallentare e spegnere il fronte dell'incendio che ha divorato già ettari di terreno tra boschi e sterpaglie anche nei pressi di abitazioni. Non è escluso che in mattinata possano intervenire i mezzi aerei per spegnere il rogo che ha ormai interessato anche zone impervie. Incendi che negli ultimi giorni stanno provocando danni in tutta la provincia di Benevento. Roghi alimentati dalle alte temperature e dal vento caldo.