Dà fuoco a letame in un terreno agricolo e provoca un incendio. Denunciato E' accaduto a San Giorgio La Molara, beccato un 62enne del posto

Aveva dato fuoco ad un cumulo di letame che aveva depositato in un appezzamento di terreno agricolo della sua famiglia, innescando un incendio che aveva bruciato un’area di oltre duemila metri quadri interna al terreno stesso. Per questo i Carabinieri della Stazione di San Giorgio La Molara, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato un 62enne del posto per incendio.

Un risultato ottenuto grazie alle tempestive indagini avviate in seguito all'incendio avvenuto nei scorsi giorni. Le fiamme erano state spente grazie all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di San Marco dei Cavoti e delle Squadre Antincendio della Comunità Montana del Fortore non provocando danni a persone.