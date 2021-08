Non si alza, la mamma anziana lo scopre senza vita nel letto Il dramma a Pontelandolfo

E' stata la madre anziana a scoprire cosa era successo. Preoccupata per non averlo visto alzarsi, nella tarda mattina è entrato nella sua stanza e l'ha trovato riverso sul letto. Stroncato, probabilmente, da un malore che non gli ha dato scampo.

Il dramma a Pontelandolfo, la vittima è un 56enne che abitava con la pensionata. Inutili i soccorsi del 118, niente da fare per l'uomo. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.

Su ordine del sostituto procuratore Licia Fabrizi, la salma è stata visitata esternamente dal medico legale Umberto De Gennaro e poi consegnata ai familiari, per i funerali. Pare che il 56enne non si sentisse bene da alcuni giorni, e che accusasse dei dolori allo stomaco.