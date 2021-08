Maxi incendio tra Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte, canadair in azione - FOTO Impegnate tre squadre dei vigili del fuoco e il supporto aereo, danni a colture e strutture

Un maxi incendio di bosco e sterpaglie è divampato questo pomeriggio nella vasta zona tra i comuni di Sant'Arcangelo Trimonte e Paduli. Il fronte fel fuoco, esteso, ha interessato boschi, sterpaglie e terreni coltivati. L'incendio ha poi l'ambito è danneggiato alcune costruzioni Turati lì e ripari agricoli. Sul posto oramai da ore sono in azione tre squadre di vigili del fuoco, le squadre dell' antincendio boschivo di provincia e regione un canadair è un elicottero che cercano di bloccare le fiamme altissime. Ingenti i danni provocati dall'ennesimo rogo registrato in questa torrida estate nel Sannio. Numerose le telefonate arrivate al 115 da parte dei residenti comprensibilmente preoccupati per l'espandersi del fronte dell'incendio.