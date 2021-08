Procura: addio al direttore Pasquale Ianniello, "un signore d'altri tempi" Si è spento all'età di 72 anni, per decenni ha lavorato presso l'ufficio inquirente

"Un signore d'altri tempi", lo descrive così chi lo conosceva. Pasquale Ianniello, per decenni direttore amministrativo della Procura di Benevento, aveva 72 anni. Se ne è andato per sempre nelle scorse ore, senza riuscire a godere fino in fondo quella pensione che alcuni anni fa aveva meritatamente conquistato.

Aveva iniziato la sua carriera come segretario comunale, poi era transitato nei ruoli del Ministero della giustizia, e da quel momento aveva lavorato sempre in Procura. Diventando un punto di riferimento per tutti, “un fratello maggiore” per chi gli è stato maggiormente al fianco.

Competenza ed umiltà le doti che gli sono sempre state unanimemente riconosciute, abbinate ad un tasso di simpatia che rendeva assolutamente piacevole qualsiasi conversazione con lui. Sempre pronto a mettersi in discussione, ad ascoltare ogni soluzione, anche quelle che la sua esperienza aveva già ampiamente metabolizzato. Una enorme perdita per la moglie, i figli ed i familiari. Domani mattina alle 11, nella chiesa dei Cappuccini, i suoi funerali.