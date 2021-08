Maxi rogo a Paduli. L'ira del sindaco Vessichelli: territorio sfregiato - FOTO Si contano i danni dopo devastante incendio. "Non abbiamo prove ma le fiamme sono state appiccate"

“Un territorio sfregiato con decine di ettari di bosco e terreni coltivati distrutti. Una cosa bruttissima causata, secondo me da un'azione dolosa anche se allo stato non ci sono prove”. È arrabbiato il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, il giorno dopo il maxi incendio che ha mandato in fumo circa cento ettari di vegetazione tra i comuni di Paduli e Sant'Argangelo Trimonte. “Devastate le contrade Pianella e Torre oltre che almeno dieci ettari di bosco Valle Mauro” ha rimarcato il primo cittadino che ha poi voluto ringraziare i soccorritori: “Solo grazie a loro è stato possibile sottrarre alle fiamme le abitazioni ed altro territorio. Grazie all'intervento risolutivo del canadair si è riusciti a circoscrivere e a spegnere l'incendio”.

L'incendio ha anche lambito e danneggiato alcune costruzioni e ripari agricoli. Un paesaggio lunare, tronchi fumanti e terreni fertili ricoperti da una spessa coltre di cenere. Appariva così questa mattina il territorio interessato dal rogo sul quale ora sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Danni ingenti e sconforto nei due territori. Un rogo di natura quasi certamente dolosa come evidenzia il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli: “In questo caso non sembra proprio si possa trattare di una disattenzione di qualche residente. Lo escludo ma consentitemi invece di utilizzare un'espressione forte: la mamma degli imbecilli è sempre incinta, purtroppo. Non abbiamo prove ma in questo caso stiamo parlando di una zona incendiata ed escludo la responsabilità dei cittadini”. Uno o più piromani, dunque, alla base dell'incendio che ha creato tanti danni e paura e che segue un altro rogo, avvenuto a poca distanza qualche giorno fa nel comune di Sant'Arcangelo Trimonte. Stesso territorio, stesse tipologie di colture. Terreni agricoli e boschi battuti anche dai cinghiali che, prima dell'incendio, si spostavano da un lato all'altro della valle ora ridotta ad un cumulo di cenere e da centinaia di alberi rinsecchiti che ora andranno abbattuti.

