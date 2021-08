Crolla un solaio nel centro storico di Castelpoto, ferita una persona È accaduto all’interno di una delle vecchie abitazioni in disuso. In ospedale giovane del napoletano

Momenti di paura questa sera nel centro storico di Castelpoto per il crollo di un solaio che ha fatto precipitare un giovane al piano inferiore. Ancora ad accertare la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava all'interno di una delle tante abitazioni storiche disabitate quando all'improvviso ha ceduto il solaio sul quale stava camminando al primo piano dell'edificio. Il malcapitato è finito insieme ai detriti al piano terra della vecchia casa. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Per l'uomo, che era a Castelpoto in compagnia di altre persone, si è reso necessario il trasferimento in ospedale a causa delle ferite riportate. Resta da capire il perché fossero entrati nella struttura. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Sul luogo dell'incidente è accorso anche il sindaco Vito Fusco per capire cosa fosse accaduto.