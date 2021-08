Tentata rapina in una casa, feriti marito e moglie ad Apice Scoprono i ladri nella loro abitazione e nasce una colluttazione: serata di terrore per una famiglia

Momenti di autentico terrore quelli vissuti nella tarda serata di ieri da una coppia ad Apice che si è trovata a fare i conti con i ladri che erano entrati nella loro casa. È accaduto nel centro del paese dove quello che evidentemente doveva essere un furto ben presto si è trasformato in una rapina impropria.

Mancavano pochi minuti alle 22 quando l'attenzione di un uomo e una donna, che stavano tranquillamente trascorrendo la serata tra le mura domestiche, è stata attirata da un rumore che proveniva dal balcone della loro casa. A quel punto i due sono andati a verificare cosa fosse accaduto e si sono ritrovati tre malviventi – non è escluso che un altro bandito fosse in strada ad attendere in auto – che stavano per mettere a segno un colpo nella loro casa. Ne è nata una colluttazione durante la quale entrambi i coniugi sono rimasti feriti, per fortuna, in modo lieve. Una reazione, quella dei proprietari di casa, che ha messo in fuga i banditi che sono scappati a mani vuote. La paura per la coppia è stata davvero tanta ma alla fine i malviventi sono saliti a bordo di un'Audi nera station wagon e sono scappati a tutta velocità.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, Apice e della Compagnia di Benevento e l'ambulanza del 118. Entrambi i malcapitati sono stati medicati e dimessi presso l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Sono ora in corso le indagini per cercare di risalire agli autori del raid che inevitabilmente ha creato allarme e paura ad APice e non solo.