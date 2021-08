Diavolina sulla ruota dell'auto, danneggiamento nella notte a Benevento Danni all'auto di una donna in via Saragat. Indaga la Polizia

Per fortuna qualcuno si è accorto di quello che stava accadendo e solo per una questione di tempo l'incendio non ha creato danni maggiori ad una Chevrolet Spark finita nel mirino di qualcuno che ha tentato di incendiarla. È accaduto la scorsa notte in via Saragat a Benevento dove nel mirino è finita l'auto di una donna. Secondo una prima ricostruzione il malvivente ha posizionato la 'zolletta' di materiale infiammabile sulla ruota posteriore destra dell'utilitaria ed ha innescato le fiamme che hanno danneggiato la carrozzeria.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini ed ascoltato la malcapitata.