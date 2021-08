Non l'ho neanche sfiorata, lei fa sempre così: si spoglia e accusa Si è difeso così un 49enne rumeno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

Non l'ho neanche sfiorata, lei fa sempre così quando ha una discussione con gli uomini: si spoglia e li accusa. Si è difeso così Ile Vasile, 49 anni, nazionalità rumena, arrestato dalla Volante per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Assistito dagli avvocati Fabio Russo e Pasquale Meccarielo, lo ha fatto dinanzi al gip Vincenzo Landolfi nel corso dell'udienza di convalida per un episodio per il quale era finito in carcere. Risaliva a martedì sera, quando gli agenti erano intervenuti al Terminal dei bus extraurbani su richiesta di una connazionale dell'indagato. Una volta sul posto, avevano ricostruito un alterco tra i due.

Lei, in particolare, aveva riferito che il 50enne le avrebbe tolto la maglietta che indossava. Lui era stato condotto in Questura, dove si era scagliato contro un poliziotto ed aveva mandato in frantumi il vetro di una porta. Ero ubriaco, ha cercato di giustificarsi, ribadendo di non aver alzato le mani sulla donna. Al termine, il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora nella provincia di Benevento.