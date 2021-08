Auto usate con chilometri scalati, denuncia per concessionario Controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Benevento. Sequestrati tre veicoli

Una serie di auto sequestrate e il titolare di una concessionaria denunciato per frode in commercio. Secondo l'accusa l'uomo aveva scalato i chilometri ai veicoli poi messi in vendita con un prezzo maggiore. A scoprire la truffa sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Benevento che nelle ultime settimane hanno effettuato una serie di controlli in tutte le autorivendite in provincia e in città. Secondo l'accusa, le auto, una volta contraffatte e dopo vari passaggi di proprietà tra compiacenti rivenditori, venivano rivendute a prezzo maggiorato ad ignari e malcapitati cittadini.