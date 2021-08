Ha lasciato il lavoro dopo 44 anni: buona vita, cancelliere Peppe Riccio Tribunale, per decenni in servizio presso l'ufficio Gip/Gup

Lei era andata in pensione poco più di un anno fa, lui lo ha fatto in questi giorni. Certo non immaginava, neanche nel peggiore degli incubi, che sua moglie, scomparsa di recente, non sarebbe stata più al suo fianco al momento di lasciare il lavoro. Ma la vita è così, ogni giorno ci costringe a fare i conti con le prove più difficili e dolorose e, comunque, ad andare avanti.

E' quanto dovrà fare il cancelliere Giuseppe Riccio dopo 44 anni trascorsi nell'amministrazione giudiziaria. La sua stanza al quarto piano del Tribunale, nell'ufficio Gip/Gup, è stata per decenni un approdo sicuro ed affidabile per magistrati, avvocati, colleghi e quanti avevano una necessità da soddisfare. Impossibile incrociare qualcuno che ne sia uscito senza avere ottenuto una risposta, fornita con professionalità ed educazione.

Peppe Riccio non mai lesinato l'impegno e la dedizione all'incarico che svolgeva, diventando un assoluto punto di riferimento per gli addetti ai lavori, e non solo, per la sua indiscutibile competenza, con la quale è riuscito sempre a risolvere i problemi che via via si ponevano. Buona vita, cancelliere Riccio.