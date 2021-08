Appicca un incendio, allevatore arrestato dai Carabinieri Forestali Un pastore 50enne è stato filmato dalle telecamere installate tra la vegetazione di località Fiego

Lo hanno filmato mentre appiccava un incendio alla località Fiego di Montesarchio e per questo lo hanno arrestato con l'accusa di incendio. Si tratta di un allevatore 50enne della valle caudina fermato dai carabinieri della Stazione Forestale di Montesarchio che stavano perlustrando la zona e avevano anche installato delle telecamere nascoste. E' accaduto ieri pomeriggio nella zona collinare tra Tufara e Montesarchio. Subito dopo i militari lo hanno intercettato e bloccato. Quando ha capito di essere stato individuato, l'allevatore ha cercato di disfarsi dell'accendino che è stato però recuperato e sequestrato dai carabinieri forestali.

“L’attività investigativa posta in essere – spiegano i militari in una nota - è stata svolta mediante una preliminare analisi storica degli eventi incendiari, nonché mediante applicazione di un metodo scientifico denominato “Metodo delle Evidenze Fisiche” (M.E.F.) che ha consentito di individuare con precisione i punti di innesco dei numerosi incendi sviluppatisi nell'area, che annualmente viene devastata da continui incendi dolosi”. A luglio scorso, infatti, la stessa zona era già stata interessata da numerosi incendi. Una recrudescenza che ha quindi portato i carabinieri forestali a posizionare telecamere e fototrappole tra la vegetazione. La persona arrestata è un allevatore di pecore e capre e per questo motivo gli investigatori presumono “che l’illecita condotta posta in essere sia finalizzata al rinnovo del pascolo per massimizzare il profitto derivato dalla propria azienda zootecnica”. L'uomo rischia ora una pena dai 4 ai 10 anni di reclusione.