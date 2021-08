Auto fuori strada si ribalta in un vigneto, ferito pensionato Momenti di paura alla località Mandarisi del comune di Paupisi

Incidente stradale questo pomeriggio a Paupisi dove un pensionato alla guida di una Ford è finito in una scarpata ribaltandosi ai margini di un vigneto. E' accaduto alla località Mandarisi. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava percorrendo l'arteria quando, probabilmente per evitare un altro veicolo – la dinamica è però ora al centro delle indagini dei carabinieri – ha perso il controllo del veicolo che è poi finito in una scarpata ribaltandosi su un fianco. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il pensionato che è stato soccorso dai sanitari del 118. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento – competenti anche di quel territorio e i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme. Saranno ora i rilievi del sinistro a dover restituire l'esatta dinamica dell'accaduto.