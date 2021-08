Finanziamento per Iphone e Playstation con documenti falsi: denunciati Gli agenti della Squadra mobile hanno bloccato due napoletani nel parcheggio del centro commerciale

Hanno tentato di acquistare a rate una Playstation 5 ed un Iphone con documenti e busta paga falsa ma sono stati scoperti e denunciati per tentata truffa dagli agenti della Squadra Mobile di Benevento. È accaduto ieri pomeriggio all'interno del centro commerciale Buonvento. Nel mirino della Mobile due persone di Napoli bloccate mentre tentavano di allontanarsi dal parcheggio. I due infatti, dinanzi al diniego del finanziamento avevano evidentemente capito di essere stati scoperti ed avevano cercato di guadagnare l'uscita. È stato a quel punto che i poliziotti, in zona per dei controlli, li hanno fermati e trasferiti in Questura per l'identificazione.

Dalla perquisizione nei confronti dei due, un ventiduenne e un quarantunenne all’interno dell’autovettura gli agenti hanno rinvenuto una carta di identità elettronica falsa usata per il tentativo di acquisto, due cellulari con power bank e tre diverse sim oltre ad busta paga falsa.

Gli investigatori hanno così potuto ricostruire il tentativo di truffa. Per i due, entrambi già noti per questo tipo di reato, è quindi scattata la denuncia e la proposta per il foglio di via obbligatorio.

Resta alta la guardia della Polizia proprio contro le truffe messe in atto da gente senza scrupoli che raggirano soprattutto le persone anziane. “Parlate con i vostri anziani, familiari o vicini di casa, e metteteli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli per aiutarli a difendersi” spiegano dalla Questura di via De Caro retta dal questore Luigi Bonagura. “Nel periodo estivo, poi, il pericolo delle truffe è maggiore a causa del parziale svuotamento delle città. Le persone anziane sole sono purtroppo le vittime predilette dei truffatori. La Polizia di Stato è sempre presente e quando si hanno dubbi sulle persone che si incontrano o che vogliono entrare in casa bisogna telefonare al 113. Se qualcuno resta vittima di una truffa o di un furto è importante denunciare l’accaduto per avviare le indagini ed evitare che altri subiscano il raggiro. E' fondamentale, quindi – concludono -, rivolgersi sempre con fiducia alle Forze di polizia anche solo per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo #chiamatecisempre e, magari, seguire i consigli al seguente link https://www.poliziadistato.it/articolo/358.