Trasferito in elicottero a Napoli il 53enne ferito nell'incendio a Ceppaloni Restano gravi le sue condizioni. Il presidente Di Maria si complimenta con gli uomini dell'Aib

Restano gravi le condizioni del 53enne di San Leucio del Sannio che ieri era rimasto gravemente ferito in segui all'incendio divampato anche in un suo terreno. Questa mattina i medici del San Pio ne hanno disposto il trasferimento al Cardarelli di Napoli dove l'uomo è stato trasportato a bordo di un elicottero del 118. Sono intanto in corso le indagini per cercare di stabilire la natura dei roghi divampati ieri nella zona tra San Leucio e in particolare alla località Rotola di Ceppaloni dove sono andati in fumo ettari ed ettari di colture, sterpaglie e boschi. Il 53enne era accorso nel suo terreno dopo aver notato il fuoco avvicinarsi alle sue piante. È stato a quel punto che l'uomo è stato investito dal fumo e dalle fiamme ed è rovinato al suolo privo di sensi. Per fortuna nella zona erano già al lavoro i soccorritori. In particolare la squadra Aib della Provincia si è accorta di quello che stava accadendo ed ha allertato i soccorsi e trasportato in un luogo sicuro il malcapitato ferito in modo grave poi assistito dai vigili del fuoco e dai sanitari dell'unità di rianimazione della croce rossa.

Questa mattina il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, nel corso di una visita con il dirigente Angelo Carmine Giordano al Centro operativo del Servizio Antincendio Boschivo, si è complimentato con gli operatori per aver contribuito a salvare la vita dell'uomo che rischiava di morire tra le fiamme. Di maria

in una lettera inviata al presidente Vincenzo De Luca e all’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo della Regione Campania, che delega agli Enti locali il Servizio Forestazione, Di Maria ha ricostruito i fatti ed ha evidenziato l'operato professionale degli uomini dell'anticendio boschivo.

Con l’occasione Di Maria ha voluto anche evidenziare i problemi del Servizio Forestazione e che attengono essenzialmente alla mancata stabilizzazione degli operai a tempo determinato, al blocco del “turn over” ed alla sempre più elevata età degli addetti in servizio che certamente non agevola il duro e delicato lavoro espletato.