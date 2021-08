Emergenza incendi. "Situazione critica: più vigili del fuoco in campo" - VIDEO Il comandante provinciale Maria Angelina D'Agostino illustra il piano messo in campo contro roghi

Giornata 'di fuoco' anche oggi nel Sannio a causa dei tanti incendi registrati e che ormai da settimane stanno mettendo a dura prova le squadre di emergenza a partire dai vigili del fuoco. Tanti gli interventi nel Sannio, zona rossa ad alto rischio incendi al pari di altre località della regione. Un'emergenza che ha costretto i vertici del corpo nazionale a predisporre piani ad hoc per cercare di far fronte all'enorme mole di lavoro.

“Quest'anno la situazione è davvero critica al pari di altre province e regioni del Sud Italia. In questi giorni abbiamo dovuto rinforzare, anche grazie al piano messo in campo dal capo del Corpo, le squadre di intervento”, ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, Maria Angelina D'Agostino che, con lo staff di dirigenti, coordinatori di soccorso, caposquadra e vigili, monitora la situazione ora dopo ora.

Un impegno, quello messo in campo in questa torrida estate, che ha richiesto quindi l'aumento degli uomini e delle donne del Corpo.

“Oltre alla squadra Aib – spiega l'architetto D'Agostino - che abbiamo in convenzione con la Regione Campania, abbiamo inserito altri sette vigili del fuoco per un totale di 15 unità operative solo presso il comando provinciale”. Poi ci sono i vigili del fuoco che operano nei distaccamenti di Telese Terme, Bonea, San Marco dei Cavoti e il distaccamento volontari di Vitulano. Più uomini e mezzi necessari per far fronte alla grave situazione che si è venuta a creare per via dei tantissimi incendi che hanno visto in campo anche “le squadre dall'alto con gli elicotteri che arrivano nel Sannio – spiega ancora il numero uno dei vigili del fuoco sanniti – quando ci troviamo di fronte ad incendi dove è impossibile o pericoloso arrivare, ad esempio canaloni inaccessibili o interventi in alta montagna”. Elicotteri della Regione e vigili del fuoco e canadair quotidianamente nel Sannio – oggi di nuovo a Durazzano - anche quando i roghi minacciano zone abitate a causa del fronte esteso, come nel caso di Montesarchio e l'altro giorno a Ceppaloni (LEGGI ALTRO SERVIZIO).

Il tutto coordinato da una figura che anno dopo anno assume un ruolo sempre più importante: il Dos dei vigili del fuoco, o meglio il direttore delle operazioni di spegnimento. Dipende da lui l'arrivo e il coordinamento delle tante squadre di terra e dei mezzi aerei su un incendio. “Coordinano maggiormente l'attività dei mezzi aerei con le squadre di terra. Si tratta di vigili del fuoco esperti fondamentali per ottimizzare le operazioni di soccorso come ieri a Ceppaloni dove abbiamo recuperato la persona gravemente intossicata e ustionata alla località Rotola. Insomma – conclude il comandante provinciale D'Agostino – abbiamo messo in campo personale e professionalità per far fronte all'emergenza incendi che quest'anno purtroppo sta attanagliando in maniera assidua l'intra provincia di Benevento”.

