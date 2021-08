Auto di una donna in fiamme all’alba a Benevento Distrutta una Bmw lasciata in sosta al rione libertà

Seconda auto in fiamme a Benevento nel giro di una settimana. Questa volta è accaduto in via Palmieri, al rione Libertà dove ad essere avvolta da un incendio è stata la Bmw serie 1 in uso ad una donna che aveva lasciato il veicolo in sosta. L'allarme è scattato intorno alle 5. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco de comando provinciale e gli agenti della Volante. Spente le fiamme sono state avviate le indagini per stabilire la natura del rogo. Come sempre nessuna ipotesi viene tralasciata a partire da quella che si sia trattato di un gesto doloso.



IN AGGIORNAMENTO