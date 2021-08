Terza auto in fiamme in pochi giorni nel Sannio Nella notte un incendio ha distrutto un’Alfa Giulietta a Pannarano

Ancora un'auto in fiamme nella notte nel Sannio. Questa volta è accaduto a Pannarano dove un incendio ha distrutto un'Alfa Giulietta lasciata in sosta in un cortile privato. Il veicolo, intestato a un uomo era però in uso ad una sua familiare. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sulla zona sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri di Montesarchio. Spente le fiamme sono state avviate le indagini. Tra le ipotesi anche quella di un incendio doloso.

L'episodio segue quello registrato all'alba di ieri quando al rione Libertà di Benevento ad essere avvolta dalle fiamme era stata una Bmw. Nella notte tra domenica e lunedì invece a farne le spese era stata una Chevrolet di una giovane professionista, sempre a Benevento. Episodi non collegati tra loro e sui quali sono ora in corali le indagini delle forze dell'ordine.