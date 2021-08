Minaccia un dipendente con la pistola e rapina l'incasso della sala slot Bandito armato in azione nella notte a Benevento. Indaga la Polizia

Momenti di paura la scorsa notte per il dipendente di una sala slot nella zona delle Poste Centrali a Benevento che si è trovato a fare i conti con un rapinatore, sembra armato di pistola, che si è fatto consegnare l'incasso. È accaduto dopo della mezzanotte. All'improvviso all'interno della struttura è entrato un uomo con il volto coperto. Secondo una prima ricostruzione sembra impugnasse una pistola. Il bandito in una manciata di secondi si è diretto verso il box della cassa ed ha minacciato il dipendente che a quell'ora stava effettuando le ultime operazioni prima di chiudere la sala slot.

Comprensibilmente spaventato, il malcapitato non ha potuto fare altro che consegnare l'incasso – ancora in via di quantificazione -. presi i soldi il rapinatore è scappato all'esterno facendo perdere le sue tracce.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e della Squadra mobile che hanno raccolto la testimonianza della vittima ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi attenzione puntata anche ad eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza installati nella zona.

La sala slot era già finita nel mirino a settembre scorso quando si era registrata un'altra rapina. A gennaio scorso la Polizia era riuscita a identificare l'autore destinatario della misura di sicurezza della libertà vigilata.