Green pass, scattano i controlli. Massima attenzione anche contro truffe anziani Il Questore di Benevento, Luigi Bonagura: "Verifiche sia in città che in provincia"

Le truffe agli anziani, un reato odiosissimo specialmente quando le vittime sono persone in là con gli anni. Nonni indifesi che purtroppo spesso finiscono nella rete dei banditi senza scrupoli. Ne abbiamo parlato con il questore della provincia di Benevento, Luigi Bonagura (GUARDA SERVIZIO TG ANDATO IN ONDA SUL CANELE 696 OTTOCHANNEL TV). Solo qualche giorno fa la notizia della denuncia di due persone, provenienti dal napoletano, che avevano tentato una truffa in un negozio. Ancora più pericoloso è quando nel mirino finiscono i pensionati “che purtroppo – ha spiegato il numero uno della Questura di via De Caro a Benevento – spesso hanno in casa una cospicua disponibilità di contanti. Le truffe agli anziani – ha rimarcato il questore Bonagura - purtroppo sono una piaga che, soprattutto in estate, trovano terreno fertile nel Sannio”. Questura di Benevento e più in generale il Dipartimento centrale di Pubblica sicurezza ormai da tempo dispensano consigli e cercano di far arrivare una serie di nozioni utili alle possibili vittime proprio veicolando il messaggio attraverso i familiari: figli o nipoti “che devono innanzitutto scoraggiare e impedire che la persona anziana detenga in casa grosse somme di denaro che troppo spesso – ricorda il questore – sono finite nelle mani dei truffatori abilissimi a raggirare le vittime prescelte. Inculcare all'anziano di non aprire assolutamente la porta a nessuno e ancor di più non deve consegnare soldi o preziosi a queste persone, chiunque esse siano. Spesso capita che il truffatore sia in grado anche di isolare il telefono della vittima. La persone che in quel momento si trovano dinanzi i malviventi pensa di interloquire con un proprio parente, in realtà parla con il complice del truffatore che è in strada”.

Prima che i truffatori mettano in pratica il loro piano, un complice con una banale scusa telefona alla vittima che alla fine abbassa la cornetta. Lui invece non stacca la telefonata e attende che entra in azione il truffatore. Dopo poco, incalzata, la persona finita nel mirino alza di nuovo la cornetta e compone il numero di un parente. In realtà, però, dall'altro lato del telefono c'è ancora in linea la persona che aveva precedentemente chiamato e che a quel punto finge di essere un nipote o un figlio.

Con il questore Bonagura anche il punto sulla situazione controlli green pass (GUARDA SERVIZIO TG ANDATO IN ONDA SUL CANELE 696 OTTOCHANNEL TV) all'interno dei locali che ospitano i clienti all'interno. Questione questa al centro di un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. “Partiamo – ha annunciato il dottore Bonagura – con verifiche a campione nelle attività di ristorazione affinchè tutti rispettino le regole non solo a Benevento ma anche nei centri della provincia. Speriamo che esercenti e clienti, come hanno dato dimostrazione fino a questo momento, applicano la norma”.