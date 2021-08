Statale 212. Scontro tra due auto, feriti e paura - FOTO Incidente stradale tra la rotonda dei Pentri e lo svincolo per Pietrelcina. Malcapitati in ospedale

Sono due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale a Benevento dopo essere rimaste coinvolte in unincidente stradale avvenuto lungo la Statale 212, nel tratto tra la Rotonda dei Pentri, alle porte di Benevento, e lo svincolo per Pietrelcina. A scontrarsi una Toyota Yaris guidata da una donna e una Fiat Punto condotta da un pensionato che viaggiava incompagnia diun'altra persona che, per fortuna, non ha riportato ferite. Ad avere la peggio sono stati i due conducenti dei veicoli. Per l'uomo disposto il trasferimento al San Pio dove è arrivato in codice giallo a bordo dell'ambulanza dell'Unità di rianimazione Croce Rossa 118. Al Fatebenefratelli la donna.

Saranno ora le indagini e i rilievi della polizia municipale a dover chiarire la dinamica del sinistro.

IN AGGIORNAMENTO